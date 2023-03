Minister van Media lanceert InfluencerFAQ om influencers bewust te maken over invloed

Influencers of online content creators zijn voor vele jongeren rolmodellen. Uit onderzoek van Arteveldehogeschool en Comeos blijkt dat 87 procent van de Vlaamse jongeren influencers volgt op sociale media. Daarom wil minister van Media Dalle de online content creators bewust maken van hun rol in de samenleving. «Het doel van de influencerFAQ is om een leidraad te geven aan jonge content creators over wat de gevolgen zijn van de content die men creëert, zoals ook omroepen en journalisten dat moeten doen. Het is geen bindend document, maar een soort deontologisch richtsnoer waar influencers gebruik kunnen van maken om raad te vragen», duidt minister Dalle.

Participatief project

De influencerFAQ biedt allerlei tips en tricks over het influencerschap en werd opgesteld in samenspraak met tal van influencers, mediaexperten en gespecialiseerde organisaties zoals Mediawijs, VLESP, Sensoa, Child Focus, Vlaams Instituut Gezond Leven en Unia. De website is opgedeeld in verschillende categorieën, zoals #reclame, #privacy, #isdaterover, #respect, #hoewist en #isdatlegit. «Zo kunnen influencers op zoek gaan naar een antwoord op een specifieke vraag over het influencerschap», aldus Dalle. «Het is niet de bedoeling om regeltjes op te leggen, maar een participatief project dat nooit af zal zijn en zich zal blijven aanpassen aan een snel evoluerende digitale wereld.»