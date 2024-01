Drie apps die jou helpen om die goede voornemens vol te houden

Ben jij van plan om in 2024 écht minder tijd op social media door te brengen, te stoppen met roken of het goede doel meer te steunen? Maak het jezelf makkelijker, met een digitale tool die je on track houdt. Drie toppers die van jouw goede voornemens een succes maken.

Petit BamBou

Doe je mee aan Dry January of wil je voor eens en altijd je suikerverslaving aanpakken? Petit BamBou lanceert een gloednieuw programma dat je mindful ondersteunt om je te verlossen van slechte gewoontes en verslavingen. De populairste meditatie-app van Europa legt uit waarom slechte gewoontes zo verleidelijk zijn én geeft je tools om eraan te weerstaan. Nieuw is ook het digitaal detoxprogramma. Je smartphone gebruiken om ervan af te kicken? Inderdaad! Niet de techniek is de boosdoener, wel hoe je ermee omgaat. Geef jezelf een boost om je slechte gewoontes te doorbreken én krijg meteen ook toegang tot het vertrouwde aanbod van de app. In het filtermenu kies jij op elk moment wat je nodig hebt. Van korte en langere meditaties, tot ademhalingstools, informatiesessies, muziek om te ontspannen, een uitgebreid kinderaanbod en nog veel meer. Alles om je hoofd tot rust te brengen, zacht in slaap te vallen, negatieve gedachten los te laten en stress te verlichten, voor beginners én gevorderden. Al 10 miljoen gebruikers lieten zich verleiden.

Meer info via de website - beschikbaar voor Android en iOS. De eerste 8 sessies kan je gratis uitproberen.

Stop met roken dankzij Kwit

Dat roken ongezond is, weten we allemaal. Volgens een nieuwe Britse studie doet het zelfs je brein krimpen en verouderen. Voeg daarbij de 2 euro die je vanaf januari voor een pakje bijbetaalt, en je hebt meer dan genoeg redenen om te stoppen met roken. Met Kwit heb je alvast een sterke motivator op zak. De Nederlandstalige stoppen met roken-app houdt al je kleine en grote overwinningen bij. In één oogopslag zie je hoeveel dagen je gestopt bent, hoeveel sigaretten je niet gerookt hebt en hoeveel geld je daarmee bespaard hebt. Kwit maakt je ontwenning leuker op een speelse manier. Voor elke rookvrije dag verdien je punten waarmee je motiverende inzichten scoort. Hoeveel levensdagen heb je al teruggewonnen? Hoe groot is je gezondheidswinst? Hoeveel nicotine is er al uit je lijf? Voor een portie peptalk hoef je maar met je telefoon te schudden. Kwit hielp wereldwijd al 4 miljoen mensen stoppen met roken en is de allereerste rookstop-app die wordt aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De app gebruikt wetenschappelijk onderbouwde technieken uit de cognitieve gedragstherapie om het stoppen met roken haalbaar te maken.

Meer informatie: https://kwit.app/nl - beschikbaar voor iOS en Android

Shop online én steun het goede doel met Trooper

Het goede doel of lokale verenigingsleven steunen? Natuurlijk wil je dat! Maar in tijden van financiële onzekerheid sneuvelen die nobele voornemens vaak als eerste. Wat als je jouw favoriete organisatie kon steunen zonder extra in je portefeuille te tasten? Trooper maakt het mogelijk. Het principe is simpel: telkens je via het Trooperplatform een online aankoop doet, gaat een kleine 5% van je aankoopbedrag naar jouw favoriete goede doel. Door de gloednieuwe Trooper Browser te installeren, wordt het helemaal kinderspel. Bekende online shops als bol.com, Torfs, Coolblue, Booking, JBC, Ici Paris XL, ZEB en vele anderen doen mee met het initiatief. Maak mee het verschil zonder dat het jou één cent extra kost.

Ga er nu mee aan de slag op www.trooper.be

Lees ook De beste tech gadgets voor onder de kerstboom: 3 tips