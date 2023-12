De beste tech gadgets voor onder de kerstboom: 3 tips

1. Een gps voor je huisdier

Heeft je neef een kat die altijd de neiging heeft om te verdwijnen en een dag later op te duiken in een boom waar ze niet uit durft? Of wordt zijn hond net iets té enthousiast in een bos? Dan is een GPS-tracker een ideaal cadeau. Tegenwoordig bestaan ze in kleine modellen, waardoor je ze gemakkelijk bevestigt. De trackers worden bovendien steeds slimmer. Via de app kan je informatie krijgen over hoeveel minuten je dier slaapt of hoeveel calorieën die verbrandt. Je geeft je secret santa met zo’n tracker niet alleen een gadget cadeau, maar maakt meteen komaf met alle slapeloze nachten vanwege spoorloze katten.

2. Google Pixel Watch 2

Smartwatches worden steeds slimmer en beter. Het beste voorbeeld daarvan op de markt is op dit moment de Google Pixel Watch 2, het slimme horloge voor Google Pixel of Android-gebruikers. In deze nieuwe versie neemt de Pixel Watch zijn fitness trackingsysteem naar nieuwe hoogtes. Dankzij zijn gloednieuwe meervoudige hartslagsensor meet het je hartslag accurater dan ooit te voren, in zowel training als in rust. En meten is weten, dat beseft ook Google. Je horloge verzamelt de informatie en de bijhorende fitbit-app gaat ermee aan de slag. Zo meet het als geen anders je slaapkwaliteit en zelfs een beetje je gemoedstoestand. Als je stressniveau door het dak gaat zal de Pixel Watch jou daar niet alleen op wijzen, maar zal het je ook oplossingen aanbieden, zoals ademhalingsoefeningen (aangeboden via de app) of een relaxerende wandeling. Op termijn herkent fitbit ook je patronen, waardoor je zelf gemakkelijker kunt anticiperen op te hoge stressgevoelens. Dit horloge is dus een ideale partner voor sportievelingen die hun prestaties willen meten, maar net zozeer voor wie zijn gezondheid beter in de gaten wil houden. Grote pluspunt aan dit nieuwe model is daarnaast ook zijn extreem lange batterijduur. Wij moeten de onze ongeveer één keer om de 48 uren opladen – een proces dat overigens op een dik halfuurtje geklaard is. En last but not least: met het gladde design ziet het horloge er nog eens uitzonderlijk elegant uit ook.