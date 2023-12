3 cadeautips voor de sportieveling van de familie

Tegenwoordig worden er duchtig wenslijstjes uitgedeeld zodat niemand nog een fout cadeautje koopt. Maar wat als dat lijstje niet komt? Met deze sportieve cadeaus ga je zeker niet de mist in.

1. Bone conduction oortjes

Het klinkt als iets uit een scififilm, maar bone conduction oortjes zijn superhandig voor wie buiten wil sporten, en naast muziek toch nog omgevingsgeluid wil opvangen. Zet de ‘oordopjes’ op je jukbeenderen en de speakers zullen vervolgens de trillingen van het geluid via je botten naar je slakkenhuis sturen. Je trommelvliezen hoeven nu niet aan het werk, want via het slakkenhuis worden de trillingen doorgestuurd naar de gehoorzenuwen en bereiken ze onze hersenen. Veiligheid eerst!