Heb je deze apps op je telefoon? Verwijder ze dan onmiddellijk

Het online beveiligingsbedrijf McAfee heeft een nieuwe vorm van malware ontdekt, genaamd Xamalicious, verborgen in Android-apps die al honderdduizenden keren zijn gedownload. Deze apps zijn niet meer beschikbaar in de Google Play Store, maar als je ze al op je toestel hebt gedownload, dan moet je ze onmiddellijk verwijderen.

Deze malware is al naar boven gekomenin Europa, met name in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland, maar ook in de VS, Brazilië en Argentinië.