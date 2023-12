Ontdek de 10 meest gebruikte emoji’s van 2023

Een goede emoji is beter dan een lang betoog. En in 2023 bevestigen de emoji's dat. Van de 3.782 emoji's die voldoen aan de Unicode-norm in september 2023, heeft Meltwater, een tool voor analyse en sociale monitoring, de tien meest gebruikte emoji's van dit jaar onthuld op twaalf platforms, waaronder Instagram en Twitter, tussen 1 januari en 30 november 2023. Het resultaat is dat humor de gebruikers van emoji's het meest heeft verleid. Bovenaan staat het 'gezicht dat huilt van het lachen' of 😂, met 254 miljoen vermeldingen op sociale media, vaak de favoriet van millennials. Het overtreft het luid huilende gezicht, 😭, met 46 miljoen extra vermeldingen (208 miljoen), de favoriet van Gen Z. Ten slotte neemt de emoji van het lachende gezicht dat op de grond rolt, of 🤣, de derde plaats in met 128 miljoen vermeldingen.