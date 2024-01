Deze sociale media zijn het populairst

Met ruim een half miljoen extra gebruikers tekende het professioneel netwerk LinkedIn in 2023 een forse groei op. Met in het totaal zowat 5,17 miljoen gebruikers zit het sociale netwerk Instagram op de hielen. Ook de fotoapp van Meta kon in 2023 het aantal gebruikers flink naar boven bijschroeven (+300.000) tot bijna 5,2 miljoen gebruikers.