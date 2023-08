World Scout Jamboree ingekort door naderende tyfoon in Zuid-Korea, Belgische delegatie geëvacueerd

De Zuid-Koraanse meteorologische dienst waarschuwde gisteren voor een naderende tyfoon. De storm Khanun kan deze week aan land komen in het Aziatische land en zorgde recentelijk al voor schade en overlast in andere landen. De meteorologische dienst heeft opgeroepen tijdig voorzorgsmaatregelen te nemen, al wordt er ook rekening mee gehouden dat Khanun nog van richting kan veranderen. In een persbericht zegt Scouts en Gidsen Vlaanderen dat «de Belgische contingentleiding in direct en continue contact met onze Belgische ambassadeur die vandaag ook op het Jamboree-terrein aanwezig was».