Zeehondje duikt plots op in Brugge: «Beestje heeft het duidelijk naar zijn zin»

Opmerkelijk zicht in Brugge vrijdagmorgen. Daar zwom in de ringvaart een zeehondje. «De brandweer en de stadsdiensten werden snel op de hoogte gebracht en volgden de situatie van nabij op. Ook werd de scheepvaart opgeroepen om de snelheid aan te passen en om goed uit te kijken», zegt waarnemend burgemeester Minou Esquenet (CD&V). «Volgens sluiswachters zou het dier al een tweetal weken in de buurt rondzwemmen. Het dier had het hier duidelijk naar zijn zin.»