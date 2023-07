Ziekenhuis uit Aalst pioniert mee techniek om met AI hartfilmpjes te scannen

Het OLV (Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis) in Aalst zet de schouders onder een toepassing die hartfilmpjes met behulp van artificiële intelligentie razendsnel kan scannen. Een geavanceerde klinische assistent, PMcardio genaamd, kan vandaag al helpen om 38 cardiovasculaire aandoeningen op te sporen. Maar in de toekomst zou de technologie ook eventueel hartfalen kunnen voorspellen.

Onderzoekers van het Aalsterse ziekenhuis, gespecialiseerd in cardiale zorg, hebben met de ontwikkelaars van Powerful Medical gewerkt aan de app. Die diagnosticeert eenvoudig een elektrocardiogram (ECG) met behulp van een smartphone. Informatie van de 12 elektroden wordt ingescand en nauwkeurig geanalyseerd in zowat 5 seconden.

De app is nuttig voor gezondheidswerkers of dokters die niet dagelijks bezig zijn met de interpretatie van ECG’s, zoals spoedartsen of huisartsen. Maar hij kan ook ervaren hartspecialisten helpen om hun diagnose aan een tweede, AI-gestuurde blik te onderwerpen. De app stelt ook gepersonaliseerde behandelingsopties voor.

«Hogere zekerheid»

De technologie is wetenschappelijk onderbouwd, met expertise die het OLV heeft aangereikt. «Met dit platform kunnen cardiologen hun eigen diagnose extra aftoetsen, wat tot een nog hogere zekerheid en een nog nauwkeurigere diagnose leidt», getuigen dokters aan het Aalsterse ziekenhuis. Het medisch apparaat heeft een klasse IIb-certificatie, een goedkeuring voor medische hulpmiddelen met middelgroot risico.

Vandaag kan PMCardio een hartfilmpje (ECG-scan) nauwkeurig analyseren en 38 aandoeningen herkennen. Maar in de toekomst is het de bedoeling dat de toepassing ook nieuwe diagnoses leert stellen. «We streven ernaar om de AI-gestuurde diagnostische ECG-mogelijkheden uit te breiden in de vroege detectie van hartfalen, acuut coronair syndroom (ACS) en een groot aantal voorspellende diagnoses», zegt dokter Robert Herman van PMcardio. Het bedrijf heeft vorig jaar alvast 6,2 miljoen euro aan durfkapitaal opgehaald om de technologie te verfijnen.

«Uitzonderlijk potentieel»

De ontwikkelaars van Powerful Medical, een speler met kantoren in het VK, België en Slovakije, werken daarvoor samen met experten van het Aalsterse hartcentrum - een van de grootste van ons land. Cardioloog van het hartcentrum Jozef Bartunek gelooft in de toekomst van artificiële intelligentie in de medische wereld. «De toepassing, ontwikkeld op basis van klinisch gevalideerde datasets, heeft een uitzonderlijk potentieel in ECG-diagnostiek.»

PMcardio is sinds deze maand beschikbaar in België, zowel in het Engels als in het Frans.

