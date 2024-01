Zo geef je een prachtig schilderij een perfecte plek in je interieur

Het integreren van kunst in je interieur is een fantastische manier om persoonlijkheid en stijl toe te voegen aan je leefruimte. Een schilderij kan daarbij dienen als een opvallend middelpunt of een subtiele aanvulling op de algehele esthetiek van een ruimte. Toch moet je ook opletten, want zo’n schilderij kan een ruimte maken of kraken. Je moet er echt voor zorgen dat een kunstwerk optimaal tot zijn recht komt in de ruimte en geen afbreuk doet aan de rest van het interieur. Daarbij dien je onder meer rekening te houden met de ideale plaats, de kleurenharmonie en de verlichting.

Ophangen van een schilderij

Bij het ophangen van een schilderij is het belangrijk om over een goede ophangoplossing te beschikken. Een veelvoorkomende fout is het gebruik van ongeschikte ophangsystemen die noch de lijst, noch de muur ten goede komen. Afhankelijk van het gewicht van het schilderij, kun je kiezen uit verschillende ophangsystemen, zoals een traditionele haak-en-draadcombinatie, een railophangsysteem of zelfklevende haken. Dit laatste is vooral geschikt voor lichtere werken. Houd bij het kiezen van een ophangoplossing voor schilderijlijsten ook rekening met de muur. Bij een gipsmuur heb je bijvoorbeeld een andere oplossing nodig dan bij een bakstenen muur. Hang het schilderij in ieder geval op ooghoogte. Dit wil zeggen dat het middelpunt van het schilderij op ongeveer 145 tot 152 cm vanaf de vloer moet hangen.

Positionering en ideale plaats

De locatie van het schilderij is even belangrijk als het kunstwerk zelf. Een veelgemaakte fout is het hangen van een schilderij op een plek waar het ofwel verloren gaat in de ruimte, ofwel overweldigend overkomt. Zoek naar een muur die voldoende ruimte biedt om het schilderij te laten ademen, maar niet zo ruim is dat het kunstwerk onbeduidend lijkt. Vermijd daarbij ook nog eens direct zonlicht en hang het schilderij niet op plaatsen met een hoge vochtigheid, bijvoorbeeld in de buurt van een badkamerdeur of boven een keukenfornuis met dampende potten en pannen.

In harmonie met het interieur

Het schilderij moet complementair zijn aan de kleuren in je kamer. Dit betekent niet dat het exact dezelfde kleuren moet hebben, maar wel dat het een harmonieus geheel vormt. Als je kamer bijvoorbeeld neutrale kleuren heeft, kan een schilderij met felle kleuren juist een mooi contrast vormen en als blikvanger dienen. Het belangrijkste is dat de kleuren niet vloeken. Houd ook rekening met de stijl van het interieur. Een modern schilderij past wellicht niet goed in een traditioneel ingerichte ruimte en omgekeerd.

Verlichting voor jouw kunstwerk

Goede verlichting kan een schilderij tot leven brengen. Richtbare spots of schilderijlampen zijn ideaal om de aandacht op het kunstwerk te vestigen. Let op de kleurtemperatuur en intensiteit van de verlichting. Het is belangrijk dat de verlichting de ware kleuren van het schilderij benadrukt zonder te verblinden. Vermijd het plaatsen van een schilderij in direct zonlicht of onder agressieve kunstlichtbronnen, aangezien uv-stralen en hitte de verf en het canvas kunnen beschadigen.

De juiste lijst voor je schilderij