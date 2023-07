Zwaarst gestrafte pedofiel ooit in ons land al na zeven jaar vrij

De Nederlander Pieter C. is na zeven jaar cel in alle discretie vrijgelaten, ook al is hij met een gevangenisstraf van negentien jaar en vijftien jaar terbeschikkingstelling de in ons land zwaarst gestrafte pedofiel ooit. Dat schrijft Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en De Standaard woensdag.

Pieter C. verzamelde na zijn uren als bankier en beleggingsadviseur liefst 700 gigabyte aan kinderporno. Op zijn computer thuis vonden Antwerpse speurders meer dan 400.000 kinderpornografische filmpjes en foto’s. Het gerechtelijk onderzoek bracht verder aan het licht dat hij samen met zijn vrouw een weeshuis uitbaatte in Cambodja, van waaruit het koppel ook kinderen adopteerde. Het bleek in realiteit een dekmantel voor pedofiele activiteiten.

In 2016 werd de man door de Antwerpse rechtbank veroordeeld tot negentien jaar cel en vijftien jaar terbeschikkingsstelling. Op 4 mei 2023 heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank Pieter C. echter onder voorwaarden en in alle discretie vrijgelaten, zo blijkt nu. De man vertoeft nu dan ook al twee maanden in Amsterdam.

Geschokt

Volgens zijn advocaten Walter Van Steenbrugge en Dirk Grootjans is de man destijds veel te zwaar gestraft en houdt hij zich in Nederland rigoureus aan de voorwaarden. Child Focus, dat zich in 2016 burgerlijke partij had gesteld, reageert geschokt op de voortijdige vrijlating en spreekt van «een onbegrijpelijke beslissing». «Dit is een slag in het gezicht van elk slachtoffer, van alle diensten, ook van de politie», aldus algemeen directeur Heidi De Pauw.