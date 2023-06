Lichaam van vermoorde Belg in brand gestoken in Turkse badplaats

In het afgebrande bos werd het verkoolde lichaam van een Belgische man gevonden. Volgens een autopsie was het slachtoffer niet overleden door de brand, maar was hij om het leven gebracht door verstikking. Het moordwapen bleek nog rond de nek van de 32-jarige man te zitten. De bosbrand ontstond nadat het lijk in brand was gestoken, aldus de Turkse politie.