100 jaar Disney: Oude Disney-spullen kunnen je duizenden euro’s opleveren

Tijdens de eerste zes maanden van 2023 steeg de globale verkoop van Disney-objecten op Catawiki aanzienlijk met meer dan 30% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Disney is in het bijzonder populair in België: de verkoop van Disney-artikelen is meer dan verdubbeld de afgelopen vier jaar (2022 vs 2019). En na Nederland is België het land waar de meeste Disney-spullen gekocht worden en we geven er na de Nederlanders ook het meeste geld aan uit. Bovendien blijken de spullen een mooie investering te zijn: zo vervijfvoudigde een lithografie van Carl Barks (een Amerikaanse striptekenaar die beroemd werd door het schrijven en tekenen van Donald Duck-verhalen) in waarde in een paar jaar tijd: verkocht voor € 511 in 2019, en maar liefst € 2.600 waard in 2022. Wij nemen een duikje in alles wat er geveild wordt, om je inspiratie te geven.