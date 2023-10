Een feest voor make-upliefhebbers: Populair Amerikaans beautymerk komt naar België!

In 2014 richtte Emily Weiss het verzorgings- en cosmeticamerk ‘Glossier’ op. Mede dankzij haar beautyplatform ‘Into the Gloss’ was het merk een instant hit. Hun slogan ‘Skin first. Make-up second. Smile always’ onthult dat het merk vooral focust op verzorgingsproducten. Maar ook bepaalde make-upproducten, waaronder de ‘Boy Brow’ en ‘Cloud Paint’, zijn intussen vaste waarden geworden bij make-upliefhebbers.