Deze Crocs brengen je innerlijke cowboy naar boven

Je zal het ongetwijfeld al opgemerkt hebben in het straatbeeld: de cowboylaarzen zijn helemaal terug. Crocs – dat sinds enkele jaren bezig is aan de meest verrassende comeback in de modewereld – kon de trend niet aan hun neus laten voorbijgaan. Dus komt het nu met de Cowboy Crocs, een ontwerp waar fans al jaren om smeken, dixit Crocs.