WTF. MAC verkoopt nu groene lipstick en die is nog populair ook

Wie de eer had om de jaren negentig bewust mee te maken, herkent de tint misschien. De groene lipstick was toen ook al een trend en dat hoeft niet te verbazen, want de neon huls paste destijds perfect bij de nineties esthetiek.

Magie in een potje

Anno 2023 keert MAC dus terug naar de jaren negentig. De groene lippenstift van destijds werd in een nieuwe formule gegoten, de MAC Squirt Plumping Gloss Stick,en de kleur kreeg de naamLike Squirt. Wiehet product aanbrengt, zal gelukkig meteen merken dat er van de groene kleur niets meer te bespeuren valt eens de lipstick op je lippen zit. Wat de tint dan wel doet? Het groen neutraliseert alle rode tinten in je lippen, waardoor je achterblijft met een caramelkleurig resultaat. Magisch.Je kan er trouwens ook voor kiezen om de gloss aan te brengen in combinatie met een bruinige lipliner, helemaal in nineties-thema.