Je haren wassen terwijl je slaapt? Met dit nieuwe product kan het

We kennen het merk Batiste natuurlijk al langer. Het is zonder twijfel het bekendste droogshampoolabel en heeft ons al tijdens menig festival en gedurende heel wat chaotische ochtenden gered van een gênante coupe. Maar wil je droogshampoo goed aanbrengen, dan heb je toch een momentje nodig. Ideaal dus mocht je die extra minuten in de ochtend goed kunnen gebruiken...