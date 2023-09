Shrek krijgt zijn eigen paar Crocs

Het is een moeilijke week geweest voor fans van de oger Shrek. Maandag overleed Steve Harwell op 56-jarige leeftijd. Hij was zanger en oprichter van Smash Mouth, en dus ook rechtstreeks verantwoordelijk voor het Shrek-anthem ‘All Star’. In diezelfde week lanceert Crocs de ideale rouwband, maar dan voor rond de voeten: de Shreks x Crocs Classic Clog.