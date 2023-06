44% van de Vlamingen heeft slaapproblemen

Slapen, we doen het allemaal, maar iedereen doet het op z’n eigen manier. Veel of weinig, diep of licht, met gesnurk of zonder... Geen enkel slaapgedrag is helemaal hetzelfde. En als we een nieuw onderzoek van Ipsos in opdracht van slaapsysteemfabrikant Dorsoo mogen geloven, hebben heel wat Vlamingen te maken met slaapproblemen.

Uitgerust wakker worden lukt lang niet iedereen en al helemaal niet elke dag. Ben je 's ochtends vaak doodmoe en kun je niet wachten tot het weer bedtijd is? Dat ligt misschien aan het feit dat je te weinig uren slaapt. 52% van de Vlamingen geeft aan minder dan 7 uur te slapen tijdens de week. Terwijl we toch vaak lezen dat 8 uur slaap aanbevolen wordt om uitgerust wakker te worden en overdag goed te kunnen functioneren. Het is dan ook geen verrassing dat de Vlaming zichzelf een score van amper 6,3 op 10 geeft als het op slaapkwaliteit aankomt.

De uurtjes slaap die we tijdens de week missen, proberen we tijdens het weekend in te halen. Maar dat werkt net nefast voor je slaapkwaliteit. Een regelmatig slaappatroon zorgt ervoor dat je lichaam weet wat het kan verwachten en dat je ook veel beter voelt waar je lichaam aan toe is. Al is dat voor velen geen vanzelfsprekendheid. Door werkafspraken, sociale verplichtingen en een drukke levensstijl is het lastig om je elke dag aan hetzelfde ritme te kunnen houden. Slechts 4 op de 10 Vlamingen geeft aan regelmatig (elke nacht ongeveer hetzelfde aantal uur) te slapen.

Dit doet ons de das om

Komen slaapproblemen je bekend voor? Dan ben je niet alleen. 44% van de Vlamingen ervaart soms slaapproblemen. De helft van de Vlamingen heeft minstens wekelijks moeilijkheden met in slaap vallen of om de nacht door te slapen. Vooral piekeren, emotionele gevoelens, fysieke klachten en werkstress zijn de directe oorzaken van slecht slapen. Ook smartphonegebruik en bepaalde gewoontes binnen het uur voor het slapengaan zoals eten, plannen of taken uitvoeren, sporten en tv-kijken beïnvloeden de slaap negatief. 30% van de Vlaamse vrouwen met een partner geeft het gesnurk van de partner bovendien aan als probleem om in slaap te vallen.

Lichamelijke klachten

Heb je weleens last van rugpijn als je ’s ochtends opstaat? Dan ben je zeker niet de enige. 61% van de Vlamingen geeft aan fysieke klachten te ervaren zoals lage rugpijn (45%), nekklachten (28%), schouderklachten (23%) of klachten in de midden- of bovenrug (15%). Meer dan de helft heeft hier continu of voornamelijk overdag last van. Van de Vlamingen die last hebben van dit type klachten heeft 16% dagelijks moeite met inslapen en 32% wordt elke nacht wakker. Terwijl bij de Vlamingen zonder rugklachten 7% dagelijks moeite heeft met inslapen en 24% elke nacht wakker wordt.

9 op de10 Vlamingen vindt een goedbed dan ook belangrijk voor de slaapkwaliteit. 47% van de Vlamingen investeerde daarom al in degelijk slaapcomfort en onder hen neemt 61% ook echt een verbetering waar. Wist je trouwens dat je gemiddeld genomen iedere 10 jaar je matras moet vervangen? Zo zorg je ervoor dat je lichaam de juiste ondersteuning blijft krijgen.