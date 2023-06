5 foodtrends voor de zomer

De afgelopen dagen konden we dankzij de zonnige temperaturen alvast even proeven van de zomer, die steeds dicterbij komt. Nog enkele weken en velen onder ons kunnen genieten van een paar maanden welverdiende rust, gevuld met gezellige avonden met vrienden, citytripjes en ontspanning. Maar wat eten we deze zomer? Deliuveroo zette vijf trends voor ons op een rij.

Let’s make it swicy …

Deze zomer staat in het teken van swicy food. Swicy betekent eigenlijk een fusie tussen sweet and spicy elementen in één gerecht. Pikante accenten worden gecombineerd met zoete toetsen, wat het de perfecte combinatie maakt voor de frissere zomeravonden. Deze trend is vooral te vinden in de Koreaanse keuken.

TikTok made me do it: affogato

De tiktokfans onder ons hebben deze de afgelopen maand ongetwijfeld voorbij zien komen: affogato. De hashtag op TikTok heeft maar liefst 152 miljoen views. Waar vorig jaar nog de negroni sbagliato heerste als dé Italiaanse lekkernij op TikTok, is het dit jaar tijd voor de affogato: een Italiaans ijsdessert, waarbij een bolletje vanille-ijs wordt overgoten met hete espresso in een kopje. Affogare betekent verdrinken in het Italiaans, en het bolletje ijs verdrinkt min of meer in de espresso.

It’s gonna be an olive oily summer

Een andere nieuwkomer, namelijk olijfolie in je koffie, geïnspireerd door Starbuck's Oleato Olive Oil Coffee lijn, zette de online wereld onlangs op zijn kop. Hoe vergezocht dit voor sommigen ook lijkt, het is eigenlijk vergelijkbaar met het toevoegen van andere vetten zoals melk en room aan koffie. Dé reden om volgens Starbucks voor olijfolie in koffie te kiezen is de textuur, die als fluweelzacht wordt omschreven, terwijl anderen er dan ook weer de gezondheidsvoordelen van inzien. Geen grote fan van koffie? Dan kan je deze zomer toch olijfolie in je desserts verwerken. Zoals de gouden combinatie van vanille-ijs met olijfolie en zeezout ... getest en goedgekeurd!

Ice, ice baby

Toegegeven, ijs tijdens de zomer is nogal een no-brainer, maar een zomer zonder ijs is geen zomer, en elk jaar vinden tal van ijsmakers zichzelf opnieuw uit met de meest verrassende smaken.

Sober summer