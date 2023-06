Geen citroen in huis? Test eens brandnetel in je Gin & Tonic

Het is ter ere van de wereldberoemde Chelsea Flower Show dat het drankje in de kijker werd gezet. Drankinfluencers Helena Nicklin en Michael Perry ontwierpen in samenwerking met Ocado namelijk enkele bijzondere recepten die het potentieel van de planten in je tuin uitlichten en een duurzaam alternatief bieden voor ingrediënten waar je minder makkelijk lokaal aan geraakt.

Onkruid, of niet?

Het resultaat? Gin & Tonic met smaakmakers als brandnetels, bramen en paardenbloemwortels. Origineel, zoveel is zeker, en als het van Nicklin en Perry afhangt iets wat we deze zomer allemaal eens moeten testen. «De laatste jaren is er een grote wildpluktrend aan de gang. We geven ‘onkruid’ steed meer ruimte in onze tuin en dankzij het gebruik ervan in cocktails krijgen ze nog een andere dimensie», aldus Michael Perry in een reactie aan Metro UK. Een opvallende, makkelijke trend die ook wij de komende maanden ongetwijfeld eens zullen uittesten.