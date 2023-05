RECEPT. 3 x zalig zoete siropen om deze lente nog te maken

Hoewel de zon nog steeds wat op zich laat wachten, is de lente intussen alweer meer dan halverwege. Dat betekent dat de natuur krioelt van het leven. Bloemen, vlinders, bijen, planten allerhande... De lente is wat natuurpracht betreft misschien wel het mooiste seizoen van het jaar - al is dat natuurlijk subjectief. En het is ookhét seizoenbij uitstek om in actie te schieten in de keuken.