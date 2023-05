Moet je hydrateren? Dan is water niet de beste optie

Volgens onderzoekers van de Sctoland’s St; Andrews University moet je net een glas melk drinken als je lang gehydrateerd wil blijven. Dat heeft te maken met verschillende factoren. Hydratatie heeft enerzijds te maken met hoeveel je drinkt. Hoe meer je drinkt, hoe sneller de drank wordt opgenomen in je bloedbaan en je weer kan hydrateren. Maar wat ook belangrijk is, is de samenstelling van voedingstoffen in wat je drinkt.

Suikers en vetten

Zo is water, zowel plat als bruisend, hydraterend, maar mist het volgens de studie extra suikers, vetten of eiwitten die ons net langer kunnen hydrateren. Melk zou daardoor beter zijn op vlak van hydratatie dan water: het bevat lactose, eiwit en vet. Dat zorgt ervoor dat vocht trager uit de maag gaat, waardoor je langer kunt hydrateren. Bovendien bevat melk ook natrum, wat water in het lichaam vasthoudt, waardoor je minder snel moet plassen.

Volgens de studie hydrateert magere melk en volle melk het best. Maar de studie benadrukt wel dat water drinken belangrijk blijft. Het is over het algemeen de meest gezonde optie. De meeste mensen moeten zich ook geen zorgen maken over hoe gehydrateerd ze zijn, in vergelijking met bijvoorbeeld sporters die in hete omstandigheden moeten presteren.