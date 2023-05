Last van muggen? Deze zeepgeur houdt ze op afstand

De onderzoekers, die hun studie publiceerden in het tijdschrift iScience, lieten proefpersonen zich wassen met vier in de Verenigde Staten veel gebruikte merken zeep: Dove, Dial, Native en Simple Truth. De proefpersonen die zich hadden gewassen met Dove en Simple Truth bleken aantrekkelijker te worden voor muggen, terwijl Native het omgekeerde resultaat had.