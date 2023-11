5 tips om de perfecte koffie te zetten

Voor veel koffieliefhebbers is koffiezetten een essentieel onderdeel van hun ochtendroutine. Maar wat is het geheim achter dé perfecte tas koffie? Welke koffiebonen kies je het beste? Is het onderhoud van jouw koffiemachine echt zo belangrijk? Hoe doe je dit best?

Moccamaster, het iconische merk achter de kleurrijke koffiezetapparaten, onthult hun vijf gouden tips voor het zetten van de meest smaakvolle koffie.

1. Kies voor zelfgemalen koffie

Het perfecte kopje zwart goud start bij de juiste koffiebonen, maar welke kies je? En welke techniek hanteer je het beste?

Voorkom het verlies van smaak door vooraf gemalen koffiebonen te kopen en kies ervoor om de koffiebonen zelf te malen. Hierdoor behoud je de ultieme verse smaak van de bonen. Voor de allerbeste kwaliteit is een bezoek aan een koffiespeciaalzaak voor verse bonen een aanrader. Wil je naast een heerlijke smaak ook een eerlijke smaak? Kies dan voor duurzame en eerlijk verhandelde koffiebonen.

Bonus: Let bij aankoop buiten de koffiespeciaalzaak op de branddatum op de verpakking, dit geeft je inzicht in de versheid van de bonen.

2. De kracht van schoon water

Koffie bestaat voor meer dan 98% uit water. Je kunt je dus wel voorstellen dat vers en schoon water van essentieel belang is voor een smaakvol kopje koffie. Vul daarom je waterreservoir pas wanneer je daadwerkelijk koffie zal zetten. De kwaliteit van het water heeft ook invloed op de koffiesmaak. Als het water zacht is, zal de koffie een lichtere body hebben en zuurder zijn. Als je echter hard water hebt, zal de koffie een dikkere textuur hebben en vlak smaken.

Bonus: Om de koffiesmaak niet negatief te beïnvloeden, vermijd je best kraanwater met een sterke chloor- of mineraalsmaak. Voor de meest neutrale smaak kies je best voor gefilterd water.

3. Zuivere smaak met wit filterpapier

Als je op zoek bent naar filterpapier voor je koffiezet, kiest men vaak voor de welbekende klassieke, bruine versie. Daar is niets mis mee, maar het doet de smaak van de koffie niet ten goede. Het bruine exemplaar kan namelijk een papieren nasmaak nalaten. Je kan je voorstellen dat, wanneer de koffie 6 minuten lang door het filterpapier stroomt, deze smaak mee gaat in je koffie. Kies daarom voor wit filterpapier.

Bonus: Wit filterpapier is even milieuvriendelijk als de bruine variant, gezien het met natuurlijke zuurstoffen wordt gebleekt. Hierdoor is het niet schadelijk voor mens of milieu. Extra handig is dat het filterzakje gewoon mee in de GFT-bak mag.

4. De ideale verhouding tussen water en koffie

Koffie bestaat grotendeels uit water, maar wat is nu dé ideale verhouding? Doorgaans wordt er 60 gram gemalen koffie per 1 liter aangeraden, wat je kan aanpassen naargelang je eigen smaak. Belangrijk is dat deze verhouding verschilt per zetmethode: espresso heeft bijvoorbeeld een hogere koffie-waterratio dan filterkoffie.

Bonus: Licht gebrande koffie of grove maling kan de smaak milder maken en ervoor zorgen dat je meer koffie nodig hebt, leuk om ook hiermee te experimenteren.

5. Onderhoud je koffiezetapparaat

Om een goede smaak van je koffie te garanderen, is het belangrijk om je koffiezetapparaat te onderhouden. Daarnaast draagt het ook bij tot een langere levensduur van je machine.

Ontkalk je machine daarom op regelmatige basis om kalkaanslag te mijden. Gebruik géén biologische ontkalkingsmiddelen, zoals azijn of middelen gebaseerd op citroenzuur. Deze producten zijn namelijk zeer agressief en kunnen je koffiemachine aantasten, wat bijgevolg voor een blijvende, nare smaak van je koffie zorgt. Gebruik liever professionele ontkalkingsmiddelen.

Hoe je concreet aan de slag gaat? Schenk 1 à 2 kopjes van je ontkalkingsmiddel in het waterreservoir, verdun dit met dezelfde hoeveelheid water en zet je koffiemachine aan. Laat je koffiemachine na het ontkalken nog twee keer doorlopen met een vol waterreservoir, et voilà!

Bonus: Wist je dat je je koffiemachine best ontkalkt na 100 keer koffiezetten? Dit is precies één pakje filterpapier, dus makkelijk te onthouden!

