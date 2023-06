6 tips om de perfecte bikini te kopen

Het is bijna vakantie en dat betekent voor veel vrouwen: zonnen en zwemmen in bikini! Een stijlvol stuk badmode dat helaas ook soms voor onzekerheden zorgt. Daarom is het des te belangrijker dat je je goed voelt in je bikini! Ben je nog op zoek naar de beste strandoutfit? Dit is waar je moet op letten bij je zoektocht.

1. Begin op tijd met zoeken naar een bikini

Vertrek je morgen op vakantie en merk je nu pas dat er geen bikini in je valies ligt? Een lastige opgave om last minute naar de winkel te moeten. Plan liever op tijd je shopmoment in zodat je niet overhaast een strandoutfit moet kopen waarover je misschien later toch niet zo tevreden bent.

2. Shop als je goedgehumeurd bent

Een bikini kopen kan al snel een emotionele achtbaan worden als je haast hebt of in een slechte bui bent. Het is dus beter om te gaan winkelen op een dag dat je lekker in je vel zit. Anders ga je je in de paskamer problemen inbeelden die er niet zijn en koop je uiteindelijk niet wat je echt mooi vindt.

3. Pas verschillende maten

Heb je een maatje 40, dan zal niet elke bikini met het maatje 40 als gegoten zitten. Laat je echter niet afschrikken door het getal op het etiket, maten kunnen immers verschillen per fabrikant. Daarom neem je best van eenzelfde bikini verschillende pasmaten mee in het pashokje. Probeer eerst het grootste model. Als je daarin ruimte over hebt, ga dan voor het kleinere model. Houd ook in gedachten dat de meeste bikini’s uitrekken in het water. Als het boven- en onderstuk droog zijn, mogen ze dus wat strakker zitten.

4. Baseer je op je ondergoed

Liever een slipje of een string? Een topje met of zonder beugel? Waarschijnlijk weet je al welke snit van broek en topje voor jou het prettigst aanvoelt op basis van je ondergoed. Als je in het dagelijks leven dus graag een slipje en een beugel-BH draagt, is het slim om ook je bikini zo uit te kiezen.

5. Denk aan bikinistrepen na het zonnen

Sexy uitsnijdingen en ongewone bandjes kunnen je bikini iets speciaals geven, maar ze kunnen ook ongewone tan lines veroorzaken tijdens het zonnen. Hoewel dat voor sommigen bij een vakantie hoort, houd je dat best in gedachten als je een bikini koopt zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

6. Kies het juiste model voor jouw figuur

In een bikini moet je je vooral goed voelen. Kleine onzekerheden zijn normaal, maar kunnen net zo goed verborgen worden. Kies dus een bikini die bij jouw figuur past. Laag uitgesneden bikinibroekjes met een hoge tailleband laten je benen bijvoorbeeld langer lijken en je heupen smaller. Patronen en franjes op het bikinitopje kunnen een kleine buste dan weer groter laten lijken.

Veel plezier op vakantie!