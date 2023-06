Dankzij deze lifehack worden je waardevolle spullen nooit meer gestolen op strand: «Geniaal!»

Als er één ding is waar je niet mee bezig wil zijn als je een dagje op het strand vertoeft, dan is het dat je waardevolle spullen niet op een of andere manier verdwijnen. Om diefstal alvast tegen te gaan, bestaat er een handig trucje. Zo kan je je smartphone en portefeuille bijvoorbeeld in een luier steken en die vervolgens op je handdoek laten liggen. Wedden dat niemand hem meeneemt?