Voel je je altijd geïntimideerd in de fitness? TikTok heeft een geniale hack

Wees eerlijk: de fitness is intimiderend. Er staan super veel machines waarvan je niet helemaal zeker bent of je ze wel juist gebruikt, terwijl iedereen net wél lijkt te weten wat ze aan het doen zijn. Het is gemakkelijk om je een sukkel te voelen in de fitnesszaal. Maar niet langer, want een influencer op TikTok – waar anders – deelde een geniale lifehack.