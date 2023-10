AHA. Daarom heb je ‘s ochtends last van een stinkende adem

De Britse tandarts Richard Marques vertelt aan Metro UK dat er vier redenen kunnen zijn voor een slechte adem bij het ochtendgloren: een slechte mondhygiëne, dehydratatie, voedsel en drank nuttigen met een sterke geur, en een droge mond. «De meest voorkomende reden is de droge mond, zeker wanneer je met je mond open hebt geslapen.»

Maar wat kan je er nu aan doen?

«Je wil vermijden dat je met je mond open slaapt», aldus de tandarts. «Gebruik daarom middeltjes die de neusademhaling stimuleren, zoals een neusspray. Een ander hulpmiddeltje is een tongschraper. Een tongschraper voorkomt een ophoping van bacteriën en houdt je tong schoon. Maar het belangrijkste is natuurlijk een algemene mondhygiëne», gaat Marques verder. «Dit betekent dat je tweemaal per dag je tanden moet poetsen, regelmatig moet flossen en mondwater moet gebruiken.»