AHA. Daarom mag je je buik niet intrekken

Hoe kan je buik intrekken ongezond voor je zijn? Volgens Erika Weiss, experte lichaamshouding, is je buik intrekken heel erg slecht voor je nek. «Veel mensen trekken hun buik in zonder er al te veel bij na te denken, voor sommigen is het zelfs een reflex geworden. Maar op lange termijn kunnen er problemen opduiken omdat je lange tijd een specifiek deel van je lichaam opspant», zegt ze aan Metro UK. “Dat veroorzaakt een onevenwicht in je spieren waardoor je plooien in je buik kunt krijgen, maar het kan ook overmatige druk uitoefenen op zowel je bekken als je lage nek.»