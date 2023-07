AHA: zo stop je voorgoed met nagelbijten

Nieuwe gewoonte

Concreet beweren de wetenschappers dat wie wil stoppen met die gewoontes, op zoek moet naar een plaatsvervangend ritueel. Wat dat precies inhoudt? Zo zou je ervoor kunnen kiezen om, elke keer dat je de aandrang voelt om op je nagels te bijten, de toppen van je duim en wijsvinger tegen elkaar te wrijven. Of je kan je armen kruisen, over je onderarmen wrijven of je tien vingertoppen tegen elkaar plaatsen. De precieze gewoonte maakt weinig uit, maar het is belangrijk om er eentje te kiezen en die consequent toe te passen. Of de theorie ook op de lange termijn werkt, is nog onduidelijk, maar op de korte termijn zou het alvast een eerste stap in de goede richting kunnen betekenen.