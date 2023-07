Dankzij deze TikTok-hack loop je de hele zomer rond met verzorgde voeten (video)

De zomer is hét seizoen bij uitstek waarin we volop met onze voeten pronken - of net niet. Wie een paar sandalen of teenslippers aan wil, wil meestal ook dat z’n voeten er goed uitzien en als dat niet het geval is, verstoppen we ze maar al te vaak. Als je net als wij voortaan ongegêneerd je voeten wil tonen aan de buitenwereld hebben we de ideale TikTok-hack gevonden die je daarbij helpt.