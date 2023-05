AI. Zes op de tien Belgen gebruiken onvoldoende zonnecrème

Nu het weer lente is en de zon vaker tevoorschijn komt, staan we vaker stil bij de risico’s van uv-stralen zoals huidkanker, huidverbranding en huidveroudering. En hoewel de meeste Belgen zich hiervan bewust zijn, laat ons gebruik van zonnecrème om deze risico’s te verminderen te wensen over, vooral als de zon wat minder hard schijnt. Dit en meer blijkt uit onderzoek van IVOX in opdracht van Kruidvat.

Hoewel negen op de tien zonnecrème-gebruikers weten dat onvoldoende smeren risico’s inhoudt, vergeten ze bijna allemaal (98%) wel eens te smeren, vooral wanneer ze gaan winkelen (57%) of op een terras zitten (46%). Maar drie op de tien hebben dan ook standaard zonnecrème bij zich. Ook bepaalde zones worden soms vergeten, en dan vooral voetzolen (60%), oren (45%) en knieholtes (39%). Voor optimale bescherming is het advies van dermatologen om rijkelijk te smeren: vier theelepels voor je armen en benen, twee voor de rest van je lichaam en een halve voor je gezicht. En hoewel de helft van de Belgen aangeeft snel te verbranden, blijkt dat een ruime meerderheid (62%) vaak te weinig zonnecrème gebruikt. Bovendien smeert ook de helft zich niet opnieuw in na het zwemmen en houdt slechts een kwart op vakantie en slechts een op de zeven tijdens een vakantie in eigen land zich aan het advies om dit minstens om de twee à drie uur te herhalen.

Vooral op warme, zonnige dagen

Het seizoen blijkt een belangrijke rol te spelen in de beslissing om zich al dan niet in te smeren. Van zij die zich insmeren doet bijna iedereen dit op zonnige, hete zomerdagen, ongeacht of dit in eigen land (92%) is of op vakantie (97%). Op zonnige dagen buiten de zomer smeert echter maar een op drie zich in. Slechts een op de twintigBelgen smeert ook dagelijks wanneer de zon niet schijnt.

Zandkorrels grootste irritatie

De Belgen die zich zelden of nooit insmeren geven als excuus tijdig schaduw te zoeken (44%), het een onprettig gevoel te vinden (24%) of dat hun huid het niet nodig heeft (17%). De grootste irritaties die smeerders hebben zijn de zandkorrels die aan de huid blijven plakken (76%) en het altijd opnieuw moeten smeren (57%). Ook niet op alle plekken kunnen komen is voor ruim de helft een ergernis. En terwijl driekwart zijn rug door iemand anders laat insmeren, smeert 6% van de Belgen om die reden zijn rug nooit in.

Duurzame en betaalbare zonnecrème bestaat wel degelijk

De SPF (Sun Protection Factor), die aangeeft hoeveel langer je dankzij smeren in de zon kan zitten, de textuur en de prijs blijken de belangrijkste factoren bij de aankoop van zonnecrème. Een op de drie Belgen vindt dat zonnecrème in deze tijden van inflatie zo goed als onbetaalbaar is geworden. Toch gebruikt de helft van de smeerders altijd A-merken. Hoewel de helft van de Belgen zich bewust is dat er in zonnecrème schadelijke stoffen voor het milieu kunnen zitten en ze ook zouden overwegen om een versie zonder toevoeging van microplastics te kopen, denkt ook de helft dat duurzame zonnecrèmes niet bestaan en dat dit gewoon een marketingtruc is.