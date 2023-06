Angstig en nood aan ontspanning? Deze simpele truc helpt

Natuurlijk zijn er een heleboel activiteiten die je kan ondernemen om je hoofd te legen. Een wandeling in de natuur, een yogasessie of je kast opruimen, om er maar enkele te noemen. Niet iedereen wordt rustig van dezelfde activiteiten dus het is altijd waardevol om te ontdekken wat jou nu precies rust bezorgt.

Kijken naar kunst

Toch is er één truc die eigenlijk iedereen deugd doet en minder angstig maakt, als we een Oostenrijkse studie waarvan de resultaten werden gepubliceerd in Computers in Human Behavior mogen geloven: kijken naar kunst. En nee, dat betekent niet dat je nu meteen naar een museum moet rennen (tenzij je daar de zin en tijd voor hebt uiteraard). Volgens de wetenschappers volstaat het namelijk om op je computerscherm naar een kunstwerk of tentoonstelling te kijken om de positieve gevolgen van kunst te ervaren. En al helemaal als je sowieso al een voorliefde hebt voor kunst. Ideaal als je tussen twee meetings door even tot rust moet komen en nergens anders tijd voor hebt.