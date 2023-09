Bijna een op de vier Belgen neemt medicatie voor psychische stoornis: «Alarmerende stijging»

In vijf jaar tijd is het aantal voorgeschreven psychofarmaca met bijna 70% toegenomen. Slaap- en kalmeermiddelen gaan het vaakst over de toonbank, nauw gevolgd door antidepressiva. Hoewel die medicatie noodzakelijk is in bepaalde gevallen, kan het gebruik ervan zonder goede opvolging leiden tot verslaving, stelt minister Vandenbroucke.