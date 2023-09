KU Leuven breidt hulpaanbod uit voor studenten met mentale problemen

Vorig academiejaar hielden KU Leuven-studenten in totaal 3.553 therapiesessies bij psychologen binnen de universiteit. Psychiaters voerden 1.694 individuele gesprekken. Aan de 343 groepssessies namen 817 studenten deel. Daarnaast kunnen studenten in gesprek gaan met een sociaal begeleider: daarover zijn geen cijfers beschikbaar.

«Het is een evolutie van de voorbije tien jaar», vertelt Ann Gaublomme, directeur studentenvoorzieningen van de KU Leuven. «Het aantal studenten dat hulp zoekt voor mentale problemen is langzaam en gestaag gestegen. De coronaperiode was evenwel een zeer moeilijke periode.»

Het gaat volgens de directeur om een veelheid aan mentale problemen, gaande van faalangst, stressproblemen en depressieve gevoelens. Sommige jongeren ervaren ook moeilijkheden met de overgang van tiener naar jongvolwassene en het feit dat ze voor het eerst op eigen benen staan.

«We leven in een turbulente samenleving», probeert Gaublomme een verklaring te zoeken. «Er is de klimaatverandering, er zijn natuurrampen, er heerst een oorlog in Europa, er is een hoge inflatie. Voor jongeren kan dat gevoelens van onzekerheid over de toekomst met zich meebrengen.»

«Gelukkig hebben we als KU Leuven een jarenlange ervaring in en expertise met jongvolwassenen kunnen opbouwen», gaat Gaublomme verder. «We weten dat ’verbondenheid met medestudenten’ een belangrijke preventieve werking heeft: daarom proberen we medestudenten, maar ook docenten en studentenkringen en -verenigingen te activeren, zodat zij alert zijn voor de signalen die een student uitzendt als hij of zij het moeilijk heeft. Maar soms is ook professionele hulp nodig.»

Om studenten nog beter bij te staan, heeft de universiteit haar hulpaanbod uitgebreid. Voortaan zijn er in Leuven vier ’Stuvo’s’ (studentenvoorzieningen) waar studenten terecht kunnen met hun problemen bij eerstelijnspsychologen of een sociaal begeleider. In elke Stuvo is er een breed begeleidingsaanbod, gaande van advies over huisvesting, studiefinanciering en -coaching tot sociale en psychologische begeleiding.

De vier Stuvo’s zijn te vinden in het Van Dalecollege, in Arenberg, Gasthuisberg en Leercentrum Agora: dat moet de begeleiding nog beter toegankelijk maken voor studenten. Op de tweede lijn zijn er psychologen-psychotherapeuten voor meer intensieve begeleiding.

Bovenop de extra eerstelijnspsychologen is er op alle campussen een ruimer aanbod aan zelftests, waarmee studenten een beeld van hun klacht kunnen krijgen, en online modules en workshops rond mentale en studiegerelateerde uitdagingen. Ook het open groepsaanbod is uitgebreid.

