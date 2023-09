CLB’s kunnen voortaan gratis psychologische hulp aanbieden op school

Drempel verlagen

Die CLB’s konden nu al klassikale sessies organiseren op school om aan de slag te gaan met de algemene veerkracht van kinderen en jongeren. Sommige jongeren hebben echter nood aan meer begeleiding. In dat geval heeft het CLB twee opties: doorverwijzen naar een psycholoog of orthopedagoog - waarbij het remgeld voor rekening is van de jongere - of zelf een individuele sessie of een sessie in kleine groep organiseren op school met een psycholoog of orthopedagoog. In dat geval is het remgeld voor rekening van het CLB of de school.