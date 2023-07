Dankzij deze 5 tips blijf je lichamelijk in topvorm volgens de wetenschap

Mens sana in corpore sano, een gezegde dat al eeuwenlang meegaat en niet voor niets. De afgelopen tijd krijgt het mentale aspect - en met reden - steeds meer aandacht, maar dat betekent natuurlijk niet dat we onze lichamelijke gezondheid moeten verwaarlozen. Toch is het niet altijd makkelijk om in drukke tijden als deze onze conditie voorop te zetten. Op zoek naar efficiëntie? Dan hebben wij dé succesformule gevonden.

Althans, niet wijzelf, maar de wetenschappers van Harvard. Zij maakten op basis van wetenschappelijke info een lijstje met vijf tips die je in staat stellen om zo efficiënt mogelijk in topvorm te blijven en dat voornamelijk door te wandelen. We laten je dan ook niet langer in spanning afwachten en delen bij deze de succesformule om je lichamelijke conditie te onderhouden.

1. Verhoog je lichaamsgewicht

Dat betekent niet dat je écht moet bijkomen, maar wel dat je jetijdens het wandelen of sporten best wapent met gewichtjes. Door 15% gewicht toe te voegen, verbrand je namelijk 12% meer calorieën.

2. Wandel op een helling

Wandelen op zich is goed voor je gezondheid, maar door dat te doen op een hellingsgraad van 10% en aan een snelheid van 5 kilometer per uur, verbrand je maar liefst 13% extra calorieën. Natuurlijk kan je bij jou in de buurt een geschikte heuvel vinden, maar veel loopbanden laten ook toe om de helling in te stellen.

3. Sneller, sneller!

Is wandelen voor jou geen uitdaging meer? Probeer dan eens om met intervallen de snelheid enigszins op te drijven. Dat betekent niet dat je hoeft te rennen, maar een kleine snelheidstoename volstaat al voor een betere workout.

4. Kies je moment

Wie het meeste wil halen uit een goede wandeling, let best ook op het tijdstip. Meteen na het avondeten een wandeling maken is bijvoorbeeld ideaal om een suikerpiek te vermijden én om te vermijden dat je de calorieën die je net naar binnen hebt gespeeld, meteen opslaat in je lichaam.

5. Wandelen alleen is niet genoeg

Hoe gezond wandelen ook is, volgens de wetenschappers is het toch een goed idee om de praktijk te combineren met een andere workout. Probeer bijvoorbeeld om één à twee keer per week een krachttraining in te lassen, zodat je spieren ook sterker worden.

Lees ook Zo maak je de hitte dragelijk