Dankzij TikToks ‘burnt toast’-theorie is het glas altijd halfvol: «Het helpt je tegenslag te accepteren»

Laat je soms ook je dag verpesten door één simpele tegenslag? Dan is de TikTok-lifehack ‘Burnt Toast Theory’ iets voor jou. «Het heeft me echt geholpen om dingen te accepteren die ik niet kan controleren», aldus een praktiserende ‘toast theorie’-aanhanger.

Stel: je maakt je klaar om aan een nieuwe dag te beginnen. Je haren zijn vers gewassen, je hebt propere kleren aan en je bent kortweg klaar om te gaan. Maar bij het ontbijt loopt het mis: je vers sneetje brood brandt helemaal aan in de broodrooster. Je ontbijt is pikzwart, en dus klaar voor de vuilbak. Je maakt snel nog nieuwe toast, maar intussen heeft je ochtendroutine vertraging opgelopen. Plots moet je rennen om nog de bus naar je werk te halen. Weg sfeer.

Herkenbaar? Op het eerste gezicht is het niet meer dan logisch dat die verbrande boterham je humeur flink verpest. Niemand is graag laat op zijn werk, niemand is graag gehaast. Deze nieuwe TikTok-theorie daagt je evenwel om dat incident vanuit een compleet andere hoek te bekijken.

«Het redt je van erger»

«Het idee is dat als je ’s ochtends je toast verbrandt en daardoor vijf tot tien minuten later vertrekt, dat incident je net redt van iets catastrofaals», verklaart Ingrid (@ofthe__grid) op TikTok. «Misschien zorgt die verbrande toast ervoor dat je ontsnapt aan een auto-ongeluk, of aan iemand die je niet wou tegenkomen. Het idee is dat ongemakken in ons leven ons ofwel redden van iets ergers, ofwel ons in die richting duwen van waar we naartoe moeten gaan.»

Ingrid zegt dat die instelling haar geholpen heeft wanneer ze zich angstig voelde. «Het heeft me echt meer tot rust gebracht. Uiteraard zal je nooit weten van welk onheil die verbrande toast jou redt, maar dat is het punt niet. Het punt is dat je jezelf toelaat om dingen te aanvaarden die je niet kan controleren.»

Toepasbaar op alles

Je kan die theorie toepassen op verschillende domeinen in je leven, bijvoorbeeld op je datingleven. «Als iemand mij ghost, dan denk ik : prima, die persoon heeft me net bespaard van hun onvermogen om te communiceren», zegt Keirstin op TikTok . «Iemand zegt je dat ze geen gevoelens hebben? Geweldig. Dat bevrijdt jou om de persoon te vinden die wel iets voelt.» Sinds ze haar relaties op die manier bekijkt, is haar leven «exponentieel verbeterd», beweert ze. Je kan diezelfde denkwijze toepassen op jobs die je niet kreeg, vluchten die je mist of kennissen die geen vrienden worden. Het proberen waard?

