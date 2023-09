Meer dan een op tien Brusselaars kampt met geestelijke gezondheidsproblemen

Helft vraagt niet om hulp

Het probleem is dat de helft van de Brusselaars aangeeft niet om hulp te vragen. Dertig procent van de deelnemers in Brussel zegt behoefte te hebben aan zorg, maar bijna de helft onder hen zegt die zorg niet te krijgen. De redenen daarvoor zijn ’tijdsgebrek’ (36%) en ’de stap niet durven zetten’ (31%).

«Dit is een zorgwekkende situatie», benadrukt Luc Detavernier, afgevaardigd bestuurder en directeur van het Brussels Platform Geestelijke Gezondheid. «Zoals we kunnen zien, doen veel mensen er veel te lang over om stappen te zetten om hulp te vragen. Het is dus belangrijk om het stigma weg te nemen als het over hulp zoeken gaat: durf erover te praten, wees niet bang om je problemen te delen», zegt Detavernier.