De datingtrend van 2024? Relaties met een partner die dubbel zo oud is

Nieuwe tijdsgeest

Psychotherapeut Toby Ingham vertelt aan The Mirror dat er niet zoiets bestaat als het perfecte leeftijdsverschil in een relatie. «Vroeger was er een idee dat, als vuistregel, de helft van je leeftijd plus zeven de richtlijn was voor het zoeken van een jongere partner. Dat kan nu verouderd zijn. Enerzijds zouden we misschien willen dat onze partners leeftijdsgenoten waren - tijdgenoten van ons. Als het leeftijdsverschil te groot is, zouden er problemen zijn op het gebied van culturele waarden, interesse, enzovoort. Nu we als samenleving meer nadruk leggen op inclusie en het normaliseren van verschillen, verdwijnen zulke ideeën», zegt hij.