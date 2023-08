De tien geboden voor de brooddoos

Back to school is ook back to boterhammen in de brooddoos. Vandaag betekent dat meer dan alleen enkele droge sneetjes brood met een plak kaas ertussen gemoffeld. Daarom stellen we jou de tien geboden voor een gezonde brooddoos voor: van tips voor een gevarieerde lunch tot tricks voor een hygiënische doos zonder bacteriën.

1

Gij zult de brooddoos controleren

Vooraleer je zomaar de trouwe brooddoos van het jaar voordien van onder het stof haalt, vraag je je best af of de doos nog wel geschikt is voor je kind. Voor gezondheidsredenen is het aangewezen om dat ding geregeld te vervangen. Als je een plastic doos hebt, vervang je die bijvoorbeeld het best van zodra je tekenen van sleet ziet. Vervormingen, ontkleuringen of krassen? Dat kunnen tekenen zijn dat er microdeeltjes plastic op de boterhammetjes van je kind belanden.

2

Gij zult geen toxische doos kopen

Wil je het risico op boterhammetjes met choco en microplastics vermijden? Dan kies je beter voor een brooddoos zonder bepaalde chemische en toxische bestanddelen zoals Bisfenol-A (BPA) en ftalaten. Die stoffen kunnen een schadelijke invloed hebben op het hormonale systeem. Er zal misschien een hoger prijskaartje aan vasthangen, maar ze gaan wel langer mee (en zijn dus milieuvriendelijk) en ze zijn beter voor de gezondheid. Veilige brooddozen zijn dozen in glas, bamboevezel of roestvrij staal, meestal te vinden in biowinkels. Kind en Gezin raadt trouwens een brooddoos in inox aan, want die is «licht, stevig en voor zover we weten niet schadelijk voor de gezondheid.»

3

Gij zult de brooddoos pimpen

Een brooddoos in inox of bamboe is dan misschien wel gezonder, maar de kans dat je er prenten van K3, Paw Patrol of Marvel op zal terugvinden is een pak kleiner. Geen probleem: pimp de brooddoos met stickers!

4

Gij zult spelen met eten

Hoe vul je een brooddoos? Sommige ouders breken zich echt het hoofd over die vraag. Niet onterecht, want voeding mag je niet licht opnemen. Bovendien wilt je kind misschien niet elke dag dezelfde boterhammen eten. Gelukkig hoef je geen uren te besteden aan een evenwichtige lunch die toch de routine doorbreekt. Speel bijvoorbeeld met het soort brood: wissel af tussen bruin brood, volkoren-, spelt-, meergranen- of roggebrood. Om je kind te verrassen kan je ook eens de boterham schuin snijden om driehoekjes te verkrijgen, of in staafjes, cirkels of vierkantjes. Of waarom niet in de vorm van een poes of een smiley?

5

Gij zult variëren

Je hoeft ook niet elke dag brood te voorzien. Je kan ook eens gaan voor een meergranencracker met een spread op, of een wrap met kip en wat geraspte wortelen en kerstomaatjes. Eveneens de moeite: een slaatje met pasta, rijst, quinoa of aardappelen. Stuk voor stuk snel gemaakt, en je kind zal dolblij zijn met de heerlijke maaltijd!

6

Gij zult je kind betrekken

Voor sommige kinderen is de lunch niet altijd even evident. Stimuleer je kind om te eten door hen te betrekken bij de bereiding. Laat hen bijvoorbeeld kiezen tussen een appel of een banaan, of vraag hun welk beleg ze graag willen.

7

Gij zult groenten en fruit niet vergeten

Een gezonde maaltijd bestaat per definitie uit groenten en fruit. Met wortel- of komkommersticks kan je nooit missen, maar ook radijsjes of sneetjes paprika vallen vaak in de smaak. Op vlak van fruit kan je ook beter voldoende variatie inlassen. Waarom niet eens noten, gedroogd fruit of rozijnen meegeven in plaats van de traditionele appel?

8

Gij zult hygiënisch blijven

Bacteriën houden van vieze brooddozen. Vermijd een broeihaard door de brooddoos elke dag te wassen met heet water en afwasmiddel, bij voorkeur op de dag dat je hem gebruikte. Zo vermijd je dat je je er ’s ochtends in alle drukte snel van afmaakt en de doos onzorgvuldig afwast.

9

Gij zult het koel houden

Niet alle scholen beschikken over een koelkast waarin de leerlingen hun maaltijden kunnen opbergen. Daarom is het ten sterkste aangeraden om de brooddoos samen met een gelpack of ander koelelement in een koeltas te stoppen. Zo blijft het eten vers. Filet américain, rauwe vleeswaren of kaas op basis van melk kunnen een bedreiging vormen voor de gezondheid als ze slecht bewaard worden.

10

Gij zult leren hydrateren

Het gemiddelde kind bestaat voor 60% uit water, dus het belang van hydrateren kan niet onderschat worden. Geef dus niet enkel eten mee, maar ook iets om te drinken. Kind en Gezin raadt water of een brikje melk aan, of een groentensoepje. Chocolademelk en fruitsap drinkt je kind beter niet elke dag, want dat zijn suikerbommetjes.

