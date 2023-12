Deze huidziekte is opnieuw in opmars in België

In vijf jaar tijd is het aantal patiënten met scabiës, in de volksmond schurft genoemd, verdubbeld. Dat schrijft De Standaard. Om het probleem in kaart te brengen, heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Hilde Crevits (cd&v) een studie bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) besteld. De resultaten worden in april 2025 verwacht.