OEI. «Seksspeeltjes kunnen diabetes veroorzaken»

Wetenschappers hebben onthuld dat seksspeeltjes zouden bijdragen aan de hoeveelheidgevaarlijke plastic deeltjes in ons lichaam. We krijgen al microplastics binnen via allerlei bronnen, zoals ons eten en de lucht die we inadamen, waarnademicroplasticsin ons bloed terechtkomen en problemen kunnen veroorzaken. Denk aan diabetes, autoimmuunziektes en een verhoogde kans op borst- en prostaatkanker.