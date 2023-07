Deze Vlaamse wandelapp moedigt wandelen aan met games

«Onderzoek wijst uit dat we met z’n allen steeds minder bewegen», aldus voorzitter van Wandelsport Vlaanderen Lieven Hostens. «En dat heeft gevolgen, zowel fysiek als mentaal. Het doel van deze app, en natuurlijk onze organisatie in het algemeen, is om mensen aan te zetten om meer te bewegen. Wandelen in de natuur is laagdrempelig, supergezond en gewoon keiplezant.»