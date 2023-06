Deze zeven natuurlijke remedies helpen tegen jouw kater

«’s Avonds grote Jan, ’s morgens Dafalgan.» Als jij graag de nachtelijke feestelijkheden gaat verkennen, wordt die uitspraak misschien regelmatig eens waarheid. Iedereen die ooit te diep in het glas heeft gekeken, kent wel the day after: zo’n dag waarop je opstaat met een uitgedroogde keel, barstende koppijn en een gehutselde maag. Maar geen reden tot paniek, dokter Metro schrijft jou de beste remedies voor je kater voor.

Een pilletje kan de hoofdpijn misschien wel stillen, maar wij kiezen liever de natuurlijke weg. Er bestaat uiteraard geen wondermiddel om je kater te genezen, maar deze zeven eetwaren en drankjes kunnen je katerdag een stuk leefbaarder maken.

1. Asperges

Zuid-Koreaanse wetenschappers hebben onderzocht wat voor effect aspergescheuten hebben op de menselijke levercellen. De aminozuren en mineralen in asperges zouden ervoor zorgen dat je sneller herstelt van een kater. Bovendien beschermen de asperges onze levercellen tegen de giftige stoffen in alcohol.

2. Eieren

Ook eieren bevatten behulpzame aminozuren zoals taurine en cysteïne, om je over je kater heen te helpen. Cysteïne helpt om ethanal in het lichaam af te breken, het afbraakproduct van alcohol dat de kater veroorzaakt. Taurine stimuleert dan weer je lever en vermindert zo de kans op een leveraandoening door de schadelijke effecten van alcohol.

3. Broodje bacon

Uit onderzoek aan de Universiteit van Newcastle blijkt een vettig broodje spek echt te werken tegen je kater. Het vet neemt niet bepaald de alcohol zelf op, maar de koolhydraten in het broodje versnellen de stofwisseling, waardoor je je beter gaat voelen.

Toch moet je oppassen met vettig eten. Gefrituurd of gebakken voedsel kan namelijk je maag nog meer irriteren. Je neemt die vettige hap daarom beter voor je gaat stappen, om zo te voorkomen dat de alcohol via je maag in je bloed terechtkomt.

4. Cactus

De schil van een cactus kent naar verluidt een ontstekingsremmende werking. Dat hebben onderzoekers uit Californië ontdekt nadat ze proefpersonen enkele uren voor hun drinkgelag een pilletje met cactusextract gaven. De personen die een placebo kregen, hadden de dag nadien meer C-reactief eiwit in hun bloed, dat ontstekingen veroorzaakt. Net zoals die vettige hap neem je het cactusextract best al preventief in. Of doe zoals de onderzoekers besluiten: «De beste preventie tegen een kater is uiteraard van de alcohol afblijven.»

5. Cafeïne

Velen denken ten onrechte dat cafeïne vochtafdrijvend is, maar dat klopt niet. Koffie breekt weliswaar de alcohol niet af, maar helpt je wel hydrateren en geeft je bovendien een portie energie.

6. Appelsap

Omdat alcohol je voorraad aan vitamines A, B en C uitput, is vruchtensap het ideale hulpmiddel om die terug aan te vullen. Maar drink geen sinaasappelsap, want dat bevat vrij veel zuur waarop je maag slecht kan reageren. Kies daarom liever voor appelsap.

7. Hummus

Hummus bevat kikkererwten en die zijn een bom aan vitamine B6. B6 produceert mee de energie in je spieren. Zo zorgt hummus ervoor dat je vermoeidheid in geen tijd overwaait.

Staan deze zeven ingrediënten al op je boodschappenlijstje?