Dit is de eerste spa voor je mentaal welzijn in België

Een wellnesscomplex met sauna’s, jacuzzi’s en massages kennen we allemaal, maar wist je dat je voortaan ook je grijze hersencellen in de watten kan leggen? Rituals Cosmetics heeft immers de eerste Mind Oasis in België geopend, een plek waar je heerlijk tot rust kan komen.

In 2020 werd de eerste Mind Oasis ter wereld geopend in de flagshipstore ‘House of Rituals’ in Amsterdam. België, meer specifiek de Rituals winkel op de Meir in Antwerpen, krijgt de eer om de tweede Mind Oasis te openen. De uniek samengestelde en wetenschappelijk onderbouwde sessies, die nog nergens anders ter wereld te ervaren zijn, zijn ontworpen om bezoekers zowel fysiek als mentaal een volledig uitgerust gevoel te geven. Op het menu: brainwave entrainment, begeleidende ademhaling en diepe ontspanningsmeditatie.

Brain- en Hydromassage

De nieuwe Rituals winkel op de Meir in Antwerpen bestaat uit twee delen: de winkel en de Mind Oasis. De twee onderdelen worden van elkaar gescheiden via een glazen wand zodat optimale rust gegarandeerd wordt. Binnen de Mind Oasis zijn verschillende behandelingen beschikbaar. De Brain Massage vindt plaats in één van de vier persoonlijke pods. In een coconvormige stoel krijg je dertig minuten lang een Brain Massage met begeleidende ademhaling, 4D-muziek en haptische trillingen om je in een diepe meditatieve staat te brengen. Via één van de vijf aanwezige hydromassage-bedden wordt gedurende twintig minuten gebruikgemaakt van een therapeutische techniek. Door te drijven op een warm waterbed, ervaar je de kalmerende kracht van warm water en wordt spierpijn en fysieke stress verlicht.

Een diepe staat van meditatie

Door het gebruik van specifieke frequenties en vibraties gecombineerd met een prachtige 4D-muziekervaring, wordt de luisteraar in een diepe staat van meditatie gebracht. Dit fenomeen wordt brainwave entrainment genoemd, een methode om de hersenen op natuurlijke wijze tot rust te brengen met geluids- of lichtpulsen. Op deze manier worden de hersenen aangemoedigd zich af te stemmen op het ritme van een bepaalde beat. Een uitgebreid onderzoeksrapport toont aan dat brainwave entrainment een effectief therapeutisch hulpmiddel is. Het vermindert angst, bevordert diepe ontspanning en behandelt spierpijn.

Praktische info

Reserveer je Experience in de winkel of via de website.

Aanbod aan Experiences: Hydro Massage Add-on (20 min.) € 15,00 ; Hydro Massage (20 min.) € 19,90 ; Brain Massage Recharge (30 min.) € 29,50 ; Brain Massage Deep Rest & Reset (55 min.) € 44,50.

De Mind Oasis Spa bevindt zich in de vernieuwde Rituals winkel op Meir 77, Antwerpen.

Van maandag tot en met zaterdag doorlopend van 10:00-18:00 uur.

