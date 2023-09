Is dit de meest absurde modetrend van het jaar?

Van cowboylaarzen en kitten heels tot Mary Janes en pumps: 2023 heeft de terugkeer van veel iconisch en soms vergeten schoeisel op de catwalk ingeluid. Daar komt nu een nieuwe trend bij: de cartooneske oversized schoen. De maximalistische look kwam in februari van dit jaar in een stroomversnelling toen het Amerikaanse label en kunstcollectief MSCHF zijn opvallende ‘Big Red Boots’ uitbracht.