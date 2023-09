Dit recept tilt je Cola Light naar een hoger niveau

Op zoek naar een cola light met iets meer pit? Kristen (@hauskris) deelde recent het geheim van haar perfecte ‘cola light middagpauze’. De hashtag ‘dietcokebreak’ ging intussen viraal, met zo’n 34,7 miljoen views.

Het recept:

Het goede nieuws? Een extra ijzige en knisperende cola maken, is niet moeilijk. Het slechte nieuws is evenwel dat het wat extra voorbereiding vergt. Zo is de eerste stap je blikje cola twee weken in de koelkast laten zitten, om het te laten «marineren»

«Hoe langer de cola in de koelkast heeft gezet, hoe meer die zal knetteren», legt ze uit in haar video met 1,4 miljoen views. Je blikje cola zit het best minimum twee dagen in de koelkast.

Ook nodig: een glazen rietje (»niet noodzakelijk, maar wel een pluspunt»), en een bevroren glas.

Voeg vervolgens veel ijs toe aan het bevroren glas. Dan ben je klaar om je gemarineerde cola in het glas te gieten. In de video is zichtbaar hoe de cola al meteen extra begint te knetteren.

Daarna komt de finishing touch: een klein zakje citruspoeder. Heb je dat niet in huis? Dan volstaat ook een stukje limoen of citroen.

Simpel, maar effectief

Toegegeven, het is een uiterst simpel recept. Ondanks de minimale inspanning, zal het crunchy resultaat je toch verbazen. «Wow, dit doet me altijd perplex staan», zegt ook Kristen in de video, nadat ze een slokje nam van haar perfecte dietcokebreak.

